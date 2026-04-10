Cerasuolo d’Abruzzo protagonista a “Vinitaly and the City”

VERONA – L’Abruzzo del vino conquista la scena a Verona in occasione di “Vinitaly and the City”, portando il Cerasuolo d’Abruzzo al centro della promozione nazionale e internazionale. Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha scelto la Torre dei Lamberti come vetrina d’eccezione per i “Brindisi da Cartolina”, un’esperienza panoramica che unisce degustazione, cultura e valorizzazione del territorio. L’iniziativa anticipa l’apertura del Vinitaly e rappresenta uno dei momenti più suggestivi del programma, offrendo ai visitatori un punto di vista unico sul cuore di Verona e sull’eccellenza enologica abruzzese.

Il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, ha evidenziato come la partecipazione a Verona rafforzi la strategia di promozione integrata che unisce vino, agroalimentare e cultura. Il Cerasuolo d’Abruzzo, prima DOC italiana dedicata esclusivamente ai rosati, vive una fase di crescita significativa: nel 2025 la produzione ha raggiunto 12 milioni di bottiglie, con un incremento del 10% dell’imbottigliato rispetto all’anno precedente, confermandosi leader nazionale nel segmento dei rosati DOC.

Anche il presidente del Consorzio, Alessandro Nicodemi, ha sottolineato il momento favorevole del Cerasuolo, definendolo un vino contemporaneo, gastronomico e versatile, capace di adattarsi a cucine diverse e di conquistare nuovi mercati internazionali. La presenza del Consorzio sulla Torre dei Lamberti per l’intero weekend rafforza il posizionamento dell’Abruzzo come territorio dinamico e in crescita nel panorama enologico italiano.