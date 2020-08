I concerti di agosto 2020 in Abruzzo: cantanti e date

Quali saranno i principali eventi musicali in Regione? In primo piano i concerti di Vinicio Capossela, Irene Grandi, Arisa e Simona Molinari

REGIONE – Dopo il lungo periodo di sosta dovuto all’emergenza sanitaria per Coronavirus, riprendono i concerti, nel rispetto della normativa anti -Covid. Andiamo a vedere quali saranno i principali eventi del mese di agosto in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Spiccano due manifestazioni: il Festival Internazionale di Tagliacozzo e il Blu Bar Festival a Francavilla al mare. Nella Ad aprire i concerti nella località dell’aquilano sarà Nina Zilli, domenica 2, con il suo “Mini Zilli Tour”, un concerto i cui proventi verranno completamente devoluti alla Croce Rossa Italiana. Chiusura in grande stile con le immortali canzoni di Massimo Ranieri con il suo “Oggi è un altro giorno”. Grande attesa per il concerto – evento “The Voice & The Violin” di Amii Stewart & Alessandro Quarta con Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli (giovedì 13) Ampio spazio alla musica leggera e alla musica jazz con Arisa – Ricominciare Ancora Tour 2020 (martedì 11), cantautrici con Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rosanna Casale (domenica 9), Danilo Rea con il suo Omaggio a Mina (lunedì 17), Sergio Cammariere con Karima (venerdì 21). Il 14 Agosto il concerto straordinario di Stefano Bollani, “Piano Variations on “Jesus Christ Superstar”, nel cinquantesimo anniversario dell’album originale del capolavoro di Lloyd Webber e Rice e il 6 agosto il Pandemonium di Vinicio Capossela.

Dal 5 al 9 nella Love Arena di Francavilla al Mare si svolgerà una nuova edizione del Blubar Summer Festival: sul palco Simone Cristicchi (6), Tosca (7), Dirotta su Cuba (9), Enzo Avitabile (9) Andrea Mingardi, e tanti altri che coloreranno con le loro melodie le notti stellate dell’ Estate Italiana Francavillese nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

Francesco Gabbani sarà in concerto giovedì 29 a Ortona per una tappa del suo Inedito Acustico Tour.

Programma concerti in Abruzzo – agosto 2020

2

5

6

7

8

9

La notte del caffe – Enzo Avitabile – Francavilla al mare (CH)

Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rosanna Casale – Tagliacozzo (AQ)

11

Arisa – Tagliacozzo (AQ)

13

Amii Stewart e Alessandro Quarta – Tagliacozzo (AQ)

14

Stefano Bollani – Tagliacozzo (AQ)

17

Danilo Rea – Tagliacozzo (AQ)

21

Sergio Cammariere – Tagliacozzo (AQ)

Andrea Mingardi – Francavilla al mare (CH)

22

Massimo Ranieri – Tagliacozzo (AQ)

29