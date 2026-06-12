Abruzzo premiato al Concorso Enologico Città del Vino 2026

PRAMAGGIORE – Produzioni e territori abruzzesi ottengono in gran numero un riconoscimento al 24esimo Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, che si è svolto dal 29 al 31 maggio scorsi a Pramaggiore, in Veneto, negli spazi della storica Mostra Nazionale dei Vini.
La premiazione dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Nazionale Città del Vino si svolgerà l’11 luglio prossimo a Roma, in Campidoglio, con la peculiarità di assegnare riconoscimenti sia alle cantine che ai sindaci e alle amministrazioni dove hanno sede, per sottolineare il rapporto tra vini e territori.
La partecipazione di numerose aziende provenienti da importanti aree vitivinicole ha confermato il ruolo della manifestazione come un riferimento a livello nazionale e internazionale. Hanno partecipato campioni da tutto il mondo e operato, giudicando prodotti di tutto il mondo, tredici commissioni di degustazione dedicate al vino, composte da esperti italiani e internazionali provenienti, tra gli altri, da Corea del Sud, Brasile, Croazia, Cile, Cuba, Portogallo, Francia, Polonia, Libano e Grecia,
Di seguito le cantine abruzzesi premiate e i territori di riferimento:
CLASSIFICA UFFICIALE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VITE DEL VINO (OIV)
Pasetti Vini (Pescosansonesco) Gran Medaglia d’oro con HARIMANN Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOP 2019
BIO Cantina Orsogna Gran Medaglia d’Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP
CITRA Vini Volti Valori Gran MILA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP (Ortona) Medaglia d’Oro con CAROSO Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva Limited Edition – 2020
Cantina San Nicola (Pollutri) Gran Medaglia d’Oro con DON VENANZIO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2022
MILA PECORINO IGP TERRE D’ABRUZZO
Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d’Oro con MILA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP
Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d’Oro con POLLUTRO CHARDONNAY TERRE D’ABRUZZO IGT 2025
Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d’Oro con POLLUTRO ORO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2019
Feudo Antico (Tollo) Medaglia d’Oro con PECORINO TULLUM BIO FS 2024
Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d’Oro con MILA PECORINO IGP TERRE D’ABRUZZO
PREMIO SPECIALE Città del Bio
Bio Cantina Orsogna Gran Medaglia d’Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP
Bio Cantina Orsogna Medaglia d’Oro con NICAN MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP RISERVA 2017
Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia D’Oro con Chiamami Quando Piove Octava Dies Abruzzo Pecorino
Azienda Vitivinicola Strappelli (Torano Nuovo) Guido Medaglia D’Oro con Soprano Pecorino Controguerra
Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d’Oro con ORSO BIANCO COCOCCIOLA TERRE DI CHIETI IGT
Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d’Oro con ORSO ROSSO CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 2025
Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d’Oro con ORSO BIANCO PECORINO D’ABRUZZO DOC 2025
Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia d’oro con Chiamami Quando Piove Cerasuolo d’Abruzzo Doc Bio 2025
Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d’Argento Cerasuolo D’Abruzzo DOC – ALATERRA 2024
Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia d’argento con Chiamami Quando Piove Pecorino Doc Bio 2025
Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia d’argento con Chiamami Quando Piove Inkiostro Merlot Igp Bio 2025
PREMIO SPECIALE ORO ROSA
Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d’Oro (Miglior vino in assoluto per la categoria) con MILA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP
Vini Casalbordino Medaglia d’Oro con VILLA ADAMI CERASUOLO D’ABRUZZO DOC
Lampato (Castellana di Pianella) Medaglia d’Oro con LAMAGELLA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP
Spinelli (Atessa) Medaglia d’Oro con Zione Cerasuolo D’Abruzzo 2024
Cantina Tollo Medaglia dOro con CERASUOLO D’ABRUZZO DOP DEIVAI 2024
Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d’Argento con Cerasuolo D’Abruzzo DOC – ALATERRA
La Quercia (Morro d’Oro) medaglia d’Argento con PRIMAMADRE COLLINE TERAMANE CERASUOLO D’ABRUZZO SUPERIORE
Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d’Argento con POLLUTRO CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 2025
Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d’Argento DON VENANZIO ROSATO TERRE D’ABRUZZO IGT
Cantina Strappelli (Torano Nuovo) Medaglia d’Argento con Strappelli Cerasuolo d’Abruzzo Dop
Cantina Sangro (Fossacesia) Medaglia d’Argento con Sangro Cerasuolo d’Abruzzo Dop 2025