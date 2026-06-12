Abruzzo premiato al Concorso Enologico Città del Vino 2026

PRAMAGGIORE – Produzioni e territori abruzzesi ottengono in gran numero un riconoscimento al 24esimo Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, che si è svolto dal 29 al 31 maggio scorsi a Pramaggiore, in Veneto, negli spazi della storica Mostra Nazionale dei Vini.

La premiazione dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Nazionale Città del Vino si svolgerà l’11 luglio prossimo a Roma, in Campidoglio, con la peculiarità di assegnare riconoscimenti sia alle cantine che ai sindaci e alle amministrazioni dove hanno sede, per sottolineare il rapporto tra vini e territori.

La partecipazione di numerose aziende provenienti da importanti aree vitivinicole ha confermato il ruolo della manifestazione come un riferimento a livello nazionale e internazionale. Hanno partecipato campioni da tutto il mondo e operato, giudicando prodotti di tutto il mondo, tredici commissioni di degustazione dedicate al vino, composte da esperti italiani e internazionali provenienti, tra gli altri, da Corea del Sud, Brasile, Croazia, Cile, Cuba, Portogallo, Francia, Polonia, Libano e Grecia,

Di seguito le cantine abruzzesi premiate e i territori di riferimento:

CLASSIFICA UFFICIALE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VITE DEL VINO (OIV)

Pasetti Vini (Pescosansonesco) Gran Medaglia d’oro con HARIMANN Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOP 2019

BIO Cantina Orsogna Gran Medaglia d’Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP

CITRA Vini Volti Valori Gran MILA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP (Ortona) Medaglia d’Oro con CAROSO Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva Limited Edition – 2020

Cantina San Nicola (Pollutri) Gran Medaglia d’Oro con DON VENANZIO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2022

MILA PECORINO IGP TERRE D’ABRUZZO

Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d’Oro con MILA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP

Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d’Oro con POLLUTRO CHARDONNAY TERRE D’ABRUZZO IGT 2025

Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d’Oro con POLLUTRO ORO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2019

Feudo Antico (Tollo) Medaglia d’Oro con PECORINO TULLUM BIO FS 2024

Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d’Oro con MILA PECORINO IGP TERRE D’ABRUZZO

PREMIO SPECIALE Città del Bio

Bio Cantina Orsogna Gran Medaglia d’Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP

Bio Cantina Orsogna Medaglia d’Oro con NICAN MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP RISERVA 2017

Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia D’Oro con Chiamami Quando Piove Octava Dies Abruzzo Pecorino

Azienda Vitivinicola Strappelli (Torano Nuovo) Guido Medaglia D’Oro con Soprano Pecorino Controguerra

Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d’Oro con ORSO BIANCO COCOCCIOLA TERRE DI CHIETI IGT

Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d’Oro con ORSO ROSSO CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 2025

Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d’Oro con ORSO BIANCO PECORINO D’ABRUZZO DOC 2025

Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia d’oro con Chiamami Quando Piove Cerasuolo d’Abruzzo Doc Bio 2025

Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d’Argento Cerasuolo D’Abruzzo DOC – ALATERRA 2024

Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia d’argento con Chiamami Quando Piove Pecorino Doc Bio 2025

Vini Valori (Sant’Omero) Medaglia d’argento con Chiamami Quando Piove Inkiostro Merlot Igp Bio 2025

PREMIO SPECIALE ORO ROSA

Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d’Oro (Miglior vino in assoluto per la categoria) con MILA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP

Vini Casalbordino Medaglia d’Oro con VILLA ADAMI CERASUOLO D’ABRUZZO DOC

Lampato (Castellana di Pianella) Medaglia d’Oro con LAMAGELLA CERASUOLO D’ABRUZZO DOP

Spinelli (Atessa) Medaglia d’Oro con Zione Cerasuolo D’Abruzzo 2024

Cantina Tollo Medaglia dOro con CERASUOLO D’ABRUZZO DOP DEIVAI 2024

Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d’Argento con Cerasuolo D’Abruzzo DOC – ALATERRA

La Quercia (Morro d’Oro) medaglia d’Argento con PRIMAMADRE COLLINE TERAMANE CERASUOLO D’ABRUZZO SUPERIORE

Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d’Argento con POLLUTRO CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 2025

Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d’Argento DON VENANZIO ROSATO TERRE D’ABRUZZO IGT

Cantina Strappelli (Torano Nuovo) Medaglia d’Argento con Strappelli Cerasuolo d’Abruzzo Dop

Cantina Sangro (Fossacesia) Medaglia d’Argento con Sangro Cerasuolo d’Abruzzo Dop 2025