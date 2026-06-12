L’Aquila, Biondi e Tursini: “Dalla Regione 1,2 milioni per potenziare i servizi sull’autismo”

L’AQUILA – La Regione Abruzzo interviene con un nuovo stanziamento da 1,2 milioni di euro destinato alla ASL Avezzano‑Sulmona‑L’Aquila per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico. La misura, proposta dall’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e approvata dalla Giunta regionale, rappresenta una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dalle famiglie del territorio.

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi (nella foto) e l’assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini accolgono con favore il provvedimento: «La decisione della Giunta regionale rafforza l’offerta sanitaria dedicata all’autismo e permette di prendere in carico i pazienti in lista d’attesa. Ringraziamo l’assessore Verì per l’attenzione dimostrata verso un tema così rilevante e per aver promosso un intervento che risponde ai bisogni reali di tante famiglie».

Biondi e Tursini sottolineano come l’autismo richieda servizi qualificati, continuità terapeutica e una rete capace di sostenere i percorsi delle persone e delle loro famiglie. «Parliamo di una delle sfide più delicate per la nostra comunità. Servono interventi integrati che coinvolgano politiche sociali, educative e sanitarie, mettendo al centro la persona. Per questo riteniamo fondamentale ogni azione che contribuisca a costruire un sistema più solido, accessibile e in grado di garantire risposte tempestive. Lo stanziamento approvato dalla Regione va esattamente in questa direzione, rafforzando il diritto all’assistenza e migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini».