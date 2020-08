Legge a sostegno dei malati oncologici operativa, il commento del M5S

REGIONE – “L’approvazione del regolamento della legge del MoVimento 5 Stelle “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”, è una ottima notizia. Finalmente, dopo aver dovuto attendere per mesi che la Giunta di centrodestra portasse a termine il proprio compito, diventa realmente operativo questo testo che abbiamo fortemente voluto.

Il nostro obiettivo è, da sempre, quello di dare un sostegno concreto, anche attraverso il rimborso economico per le spese di viaggio, alle persone che vivono in situazioni di disagio e sono affette da patologie oncologiche invalidanti, che le costringono a recarsi presso centri autorizzati per sottoporsi a trattamenti. Adesso ci auguriamo che i fondi stanziati possano arrivare il prima possibile nelle tasche dei pazienti che, col supporto delle proprie famiglie, devono affrontare il percorso di cure e meritano di essere sostenuti fin da subito”.

Ad affermarlo sono i Consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle a seguito dell’approvazione del regolamento della legge riguardante i rimborsi per i malati oncologici.