I concerti in Abruzzo a marzo 2020: cantanti e date

REGIONE – Sarà un marzo ricco di appuntamenti musicali quello che ci attende in Abruzzo. Si comincia sabato 7 al Palasport di Castel di Sangro con il concerto di Gigi D’Alessio, tappa del tour “Noi due tour 2020”. Uno spettacolo che punterà a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a ottobre, e interagire così direttamente col cantautore. Saranno proprio loro infatti, insieme a D’Alessio, a creare la scaletta del concerto in tempo reale. Non mancheranno le canzoni e le hit che hanno fatto cantare intere generazioni: “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio” fino alle più recenti “Benvnuto amor”, “La prima stella”, “Mon amour” e tante altre ancora.

Domenica 8 alle ore 17.30 il grande violinista Uto Ughi, accompagnato dal pianista Bruno Canino, sarà al Teatro Caniglia di Sulmona per l’unica data in Abruzzo. Il duo proporrà al pubblico un raffinato programma con musiche di Vitali, Beethoven, De Falla e Ravel, pezzi dei repertorio virtuosistico per violino.

Lunedì 30 alle ore 21 al Teatro Massimo concerto de Le Vibrazioni, reduci dal quarto posto all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Dov’é?. Il concerto sarà speciale: il rock della band milanese incontrerà per la prima volta la musica classica in un inedito viaggio live nei più importanti teatri d’Italia. Uno spettacolo in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio. Da “Dedicato A Te” a “Vieni Da Me”, passando per “In Una Notte d’Estate” ‘Portami via’, ‘Dimmi’, ‘Raggio di sole’, Ovunque andrò’, fino al brano sanremese.

Uto Ughi – Sulmona (AQ)

