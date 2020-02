Eventi Pescara Marzo 2020: calendario del mese

Il calendario marzo 2020 con i principali eventi a Pescara e Provincia. In evidenza lo show di Giorgio Panariello e il live de Le Vibrazioni

PESCARA – Al centro degli eventi di marzo a Pescara spettacoli teatrali e concerti, tutti al Teatro Massimo. Domenica 15 alle ore 21 arriveranno Katia Follesa e Angelo Pisani in “Finchè social non ci separi”. Coppia artistica e nella vita, un giorno decidono di raccontarsi tutto. Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. Il giorno dopo, lunedì 16, ci sarà il one man show La favola mia, con Giorgio Panariello. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. Lunedì 30 alle ore 21 concerto de Le Vibrazioni. La band, reduce dal quarto posto all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Dov’é?, presenterà tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio.

