Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Marzo 2020? Concerti di Gigi D’Alessio e Le Vibrazioni, il teatro, il festival del Baccalà

Sarà un marzo ricco di appuntamenti musicali e di spettacoli teatrali quello che ci attende in Abruzzo. Si passerà dalla melodia di Gigi D’Alessio a quella de Le Vibrazioni, al concerto del grande violinista Uto Ughi. A teatro si riderà con Panariello, Paolo Ruffini e Uccio De Santis ma sul palco si alterneranno anche artisti del calibro di Enrico Lo Verso, Ambra Angiolini, Etteore Bassi e Simona Cavallari. Non mancheranno fiere e appuntamenti gastronomici.



EVENTI MARZO 2020 : Pescara – L’Aquila – Chieti – Teramo

Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SEZIONI TEMATICHE

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro Fiere

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Il 1° a Sant’Omero prende il via la sesta edizione del Festival del Baccalà, che si terrà a Sant’Omero nei locali della Pro Loco; Cinque (gli altri saranno il 6, 20. 37 e 29) a base di Baccalà nei diversi menù proposti, accompagnati dai vini delle migliori cantine del territorio.

2. MUSICA

Sabato 7 al Palasport di Castel di Sangro concerto di Gigi D’Alessio. Il live, tappa del tour “Noi due tour 2020”. Domenica 8 alle ore 17.30 Uto Ughi sarà al Teatro Caniglia di Sulmona. Il 30 alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescaraconcerto de Le Vibrazioni. La band, reduce dal quarto posto all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Dov’é?, presenterà tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio.

3. TEATRO

Il 3 e il 4 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Belle ripiene: una commmedia tutta al femminile che ha tra le protagoniste anche Rossella Brescia e Roberta Lanfranchi. Il pirandelliano Uno, nessuno e centomila con Enrico Lo Verso sarà a Sulmona 17 e all’Auditorium del Parco a L’Aquila il 16. Il giorno 8 al Teatro Tosti di Ortona arriva lo show di Paolo Ruffini. “Si parlerà di cinema e di relazioni – ha dichiarato il comico toscano – ripercorrendo le dinamiche delle generazioni anni ‘90, quelle che non avevano gli smartphone ma usavano le cabine telefoniche a gettoni, quando non si era ancora “social”, ma forse si era molto più “sociali”.

Il 15, alle ore 21, Uccio De Santis sarà a Reatro Auditoriun Supercinema di Chieti con un mix esplosivo di monologhi e gag irresistibili, frutto di esperienze di vita, che verranno alternati in scena ad alcuni video che hanno fatto la storia del programma televisivo “Mudù”. Contemporaneamente Katia Follesa e Angelo Pisani saranno al Teatro Massimo di Pescara. Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei, Lunedì 16 alle ore 21 , sepre al Teatro Massimo di Pescara. ci sarà il one man show Giorgio Panariello in La favola mia, che il 19 aproderà ad Avezzano. Giovedì 19 al Cinema Multisala del Corso di Vasto Ambra Angiolini e Ludvica Modugno saranno le protagoniste de Il Nodo. Venerdì 20 alle ore 20.45 al Teatro Tosti di Ortona andrà in scena Mi amavi ancora con Ettore bassi e Simona Cavallari; il 27 sarà al Teatro Caniglia di Sulmona. Il 21 l’Auditorium Sirena di Francavilla al mare presenta Aspettando Godot, di Samuel Beckett, Il 24 toccherà ad Alessandro Baricco con il suo capolavoro Novecento, che si esibirà sul palco del Teatro Massimo a Pescara.

4. FIERE

Sabato 21 e domenica 22 a Pacentro si svolgerà la decima edizione della Fiera della Neoruralità: agricoltori, artigiani e contadini a confronto.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di novembre, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

Calendario eventi in Abruzzo nel mese di marzo 2020

1

Festival del Baccalà – Sant’Omero (TE)

3-4

Belle ripiene – Teramo

7

Gigi D’Alessio in concerto- Castel di Sangro

Uto Ughi in concerto . Sulmona (AQ)

Uno, nessuno e centomila- Sulmona (AQ)

8

Paolo Ruffini Show – Ortona (CH)

15

Uccio De Santis – Chieti

Katia Follesa e Angelo Pisani – Pescara

16

19

20

Mi amavi ancora – Ortona (CH)

21

Aspettando Godot – Francavilla al mare (CH)

21-22

Fiera della neoruralità – Pacentro (AQ)

24

Novecento – Pescara

27

Mi amavi ancora – Sulmona (AQ)

30