Eventi Chieti Marzo 2020: calendario del mese

Il calendario marzo 2020 con i principali eventi a Chieti e Provincia. In evidenza la prosa e la comicità di Paolo Ruffini e Uccio De Santis

CHIETI – É il teatro il protagonista assoluto del mese di marzo nel teatino. Si comincia domenica 8 al Teatro Tosti di Ortona con lo show di Paolo Ruffini. “Si parlerà di cinema e di relazioni – ha dichiarato il comico toscano – ripercorrendo le dinamiche delle generazioni anni ‘90, quelle che non avevano gli smartphone ma usavano le cabine telefoniche a gettoni, quando non si era ancora “social”, ma forse si era molto più “sociali”. Domenica 15 alle ore 21 al Teatro Auditorium Supercinema di Chieti arriverà Uccio De Santis con un mix esplosivo di monologhi e gag irresistibili, frutto di esperienze di vita, che verranno alternati in scena ad alcuni video che hanno fatto la storia del programma televisivo “Mudù”. Giovedì 19 al Cinema Multisala del Corso di Vasto Ambra Angiolini e Ludovica Modugno saranno le protagoniste de Il Nodo, che racconta il confronto tra una maestra e la madre di un bambino coinvolto in un episodio di bullismo. Venerdì 20 alle ore 20.45 al Teatro Tosti di Ortona andrà in scena Mi amavi ancora, di Florian Zeller, con Ettore bassi e Simona Cavallari, Sabato 21 l’Auditorium Sirena di Francavilla al mare presenterà Aspettando Godot, di Samuel Beckett.

