Eventi L’Aquila Marzo 2020: calendario del mese

Il calendario marzo 2020 con i principali eventi a L’Aquila e Provincia. In evidenza il concerto di Gigi D’Alessio e lo show di Panariello

Sabato 7 al Palasport di Castel di Sangro concerto di Gigi D’Alessio, tappa del tour “Noi due tour 2020”. Sarà uno spettacolo che punterà a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare e interagire così direttamente col cantautore. Domenica 8 alle ore 17.30 il gande violinista Uto Ughi sarà al Teatro Caniglia di Sulmona affiancato da Bruno Canino. Giovedì 19 il one man show di Giorgio Panariello, dal titolo “La favola mia”, approderà al Teatro dei Marsi di Avezzano. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. Venerdì 27 alle ore 21 al Teatro Caniglia di Sulmona andrà in scena Mi amavi ancora, di Florian Zeller, con Ettore bassi e Simona Cavallari. Per le fiere, sabato 21 e domenica 22 a Pacentro si svolgerà la decima edizione della Fiera della Neoruralità: agricoltori, artigiani e contadini a confronto.

Se non visualizzi correttamente i link nella versione AMP puoi cliccare sulla versone HTML.