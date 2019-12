I concerti di gennaio 2020 in Abruzzo: cantanti e date

Quali saranno i principali eventi musicali in Regione? Si comincia con gli Stadio e Niccolò Fabi, poi arriveranno i Boombadash

REGIONE – Il 2020 musicale in Abruzzo si apre col botto con l’arrivo di grandi artisti della musica italiana, dagli Stadio a Niccolò Fab, passando per Boombadash. Andiamo a vedere quali saranno i principali eventi del mese di gennaio in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Dopo il concerto di San Silvestro di Mathhew Lee, a Capodanno piazza Salotto di Pescara ospiterà gli Stadio. Lo storico gruppo capitanato da Gaetano Curreri proporrà tutti i suoi più grandi successi, da Canzoni alla Radio, Acqua e Sapone passando per Sorprendimi, Chiedi chi erano i Beatles, Ballando al buio, Generazione di Fenomeni, fino ai più recenti, tra i quali il brano vincitore del Festival di Sanremo 2016, Un giorno Mi Dirai, e Tutti contro Tutti, brano che vanta la straordinaria incursione di Vasco Rossi, con cui Gaetano Curreri, il primo luglio del 2017 ha condiviso il palco di Modena Park, il concerto dei record, suonando al pianoforte alcune delle canzoni che hanno caratterizzato la loro, ormai, storica collaborazione, per citare dei titoli, Rewind, Ti prendo e ti porto via, Buoni o cattivi, Un senso, E adesso che tocca a me, L’Uomo più semplice. Capodanno in piazza anche per Niccolò Fabi che si esibirà sul palco allestito in piazza della Libertà a Teramo. L’artista romano, attualmente in tour nei principali teatri italiani, presenterà i brani del suo nuovo album “Tradizione e Tradimento” e le canzoni del suo repertorio, riproposte al pubblico in una nuova veste musicale. Entrambi i concerti saranno a ingresso gratuito.

Qualche giorno dopo, sabato 4 gennaio, a Giulianova arriveranno i Boombadash, tra i protagonisti dell’estate canora 2019 con il brano Mambo Salentino, interpretato in compagnia di Alessandra Amoroso. Boomdabash nascono nel lontano 2002 come classico jamaican sound system, fondato da Blazon, attuale deejay e produttore del quartetto. Progressivamente cambiano connotati percorrendo un sentiero di evoluzione artistica che sfocia nella realizzazione del primo lavoro ufficiale, “UNO” (2008), Oggi vantano quattro album in studio all’attivo.

Sabato 11 al Teatro Massimo di Pescara Canto Libero sarà dedicato alle indimenticabili canzoni della fantastica coppia Battisti e Mogol che ha prodotto canzoni indimenticabili ed amate da tutti. E non mancheranno chicche nascoste, conosciute solamente dai più appassionati. Lo spettacolo (perchè non si tratta di un semplice concerto) sarà quindi un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 elementi ed uno spettacolo curato nei minimi particolari.

Il 24 gennaio Sergio Cammariere sarà all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare. In scaletta i brani più amati del suo repertorio, dagli esordi fino a quelli del più recente “Io”, improvvisazioni e momenti di pianoforte solo, pescando tra le canzoni di “Piano”, suo primo lavoro solo piano, pubblicato ad ottobre 2017.

Programma concerti in Abruzzo – gennaio 2019

1

Stadio – Pescara

Niccolò Fabi – Teramo

4

11

Canto libero – Omaggio a Lucio Battisti – Pescara

24

Sergio Cammariere – Francavilla al mare (CH)