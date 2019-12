Inizio settimana caratterizzato dal ritorno del bel tempo in Abruzzo. Capodanno soleggiato. Minime e massime nelle quattro province il 30, 31 dicembre e 1° gennaio

REGIONE – Generale miglioramento a partire dall’inizio della nuova settimana grazie al graduale rinforzo di un campo anticiclonico sull’Italia. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 30 dicembre



Pressione in aumento e graduale attenuazione dell’irruzione fredda. Molte nubi al mattino, specie sull’Abruzzo meridionale dove sarà possibile ancora qualche fiocco di neve a tratti fino in pianura sull’entroterra. Generale miglioramento dal pomeriggio. Temperature in lenta ripresa nei valori massimi, molto freddo al mattino. Venti ancora dai quadranti settentrionali, moderati lungo le coste.

Martedì 31 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a; Zero termico nell’intorno di 1400 metri. Mare mosso.

Mercoledì 1° gennaio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1650 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (30, 31 dicembre e 1 gennaio)

Pescara

LUN – min 6° max 8°

MAR – min 5° max 10°

MER – min 7° max 12°

Chieti

LUN – min 2° max 5°

MAR – min 0° max 9°

MER – min 3° max 11°

Teramo

LUN – min 1° max 6°

MAR – min -1° max 8°

MER – min 2° max 10°

L’Aquila

LUN – min -3° max 5°

MAR – min -3° max 7°

MER – min 2° max 10°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.