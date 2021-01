La comunità attraverso gli occhi dei ragazzi, le storie sul web

Così il cinema diventa strumento per combattere la povertà educativa minorile coinvolgendo oltre 420 giovani in due anni di attività. Da martedì 19 gennaio le loro storie su Facebook e Twitch

TERAMO – Storie di comunità, storie di vita, alla riscoperta della memoria del luogo e delle sue emozioni. Racconti di emigrazione, immigrazione e razzismo, racconti che emergono dal terremoto che ha sconvolto la nostra regione o che attraversano il presente segnato dalla pandemia e dall’isolamento. Un diario delle sensazioni che prende vita attraverso gli occhi dei ragazzi che armati di telecamera hanno interpretato e raccontato la comunità e la realtà nella quale vivono.

Un percorso iniziato due anni fa, che ha avuto come centro focale la scoperta del cinema come terreno di confronto, di gioco, ma soprattutto come strumento per combattere la povertà educativa minorile. Un’iniziativa promossa da Cineforum Teramo all’interno del progetto RAdiCI, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della Povertà educativa minorile, e che ha visto coinvolti in due anni di attività: più di 420 ragazzi in 220 ore di lavoro laboratoriale e 62 ore di documentazione audiovisiva sul territorio, 11 formatori attivi, 7 comuni e oltre 3000 persone durante le restituzioni nelle piazze e negli incontri in streaming.

L’appuntamento in diretta web

I film realizzati dai ragazzi, che hanno frequentato due anni di laboratori cinematografici, saranno trasmessi in diretta web sulle pagine Facebook Progetto RAdiCI e Cineforum Teramo e sulla piattaforma Twitch tanto amata dagli adolescenti martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 gennaio sempre alle ore 18.

Protagonisti: martedì i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino, mercoledì i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale Campli, giovedì l’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto e venerdi i Comuni di Colledara e Castel Castagna.

Interverranno con loro in diretta anche: il presidente di Con i Bambini Carlo Borgomeo, il vicepresidente di Con i Bambini Marco Rossi-Doria, la presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante, i responsabili del Cineforum Marco Chiarini e Dimitri Bosi, le dirigenti scolastiche degli Istituti di Campli, Montorio-Crognaleto e Teramo 5 “Falcone e Borsellino”, i sindaci di Castel Castagna e Colledara.

“RAdiCI” è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org