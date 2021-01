Barisciano, spaccio di stupefacenti: denunciato 59enne

É stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e di hashish, materiale per il confezionamento; l’arresto però non é stato convalidato

BARISCIANO – I carabinieri della stazione di Barisciano, unitamente ai colleghi della Forestale, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 59 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e della somma di euro 700 circa.

I successi accertamenti e la perquisizione dell’abitazione hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro, complessivamente: 29 grammi di cocaina, confezionata in dosi pronte per lo spaccio, 21 di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per confezionare le dosi e sostanza da taglio del tipo mannite.

L’arresto, però, non è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà.