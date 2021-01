Pescara, Jerome vice competizione internzaionale con il brano “Breath”

Il pianista, originario di Pescara, si é aggiudicato il primo premio al Canadian International Music Competition

PESCARA – Carmelo Di Girolamo in arte Jerome riceve il primo premio alla Canadian International Music Competition CIMC 2020- rassegna competitiva per sezioni di livello internazionale che vede gareggiare musicisti da tutto il mondo. Trattasi della prima versione online sostenuta dagli organizzatori del prestigioso Concours International de Musique et des Beaux-Arts in Canada, che si svolge solitamente in presenza.

La particolarità del riconoscimento, al di là del punteggio conseguito per la sezione pop-piano, è data dal merito ottenuto dal compositore sulla presentazione di un brano originale tratto dall’album Round.

Jerome ha infatti deciso di gareggiare con una propria composizione dal titolo Breathe, right now di spessore squisitamente pop e in controtendenza rispetto ai comuni standard di partecipazione al contest che vedono per lo più gli interpreti contendersi il risultato attraverso un repertorio classico e non originale di diretta composizione. Jerome pertanto vince il primo premio della sezione come autore ed esecutore.

Una scelta ardita che è stata premiata dalla commissione selezionata fra giurati di fama mondiale e che sottolinea ancor più il valore non solo musicale ma anche interpretativo e performativo di Jerome che ha partecipato come molti altri musicisti da tutto il mondo attraverso l’inoltro di un video.

La notizia giunge in contemporanea con la selezione di Jerome e dell’album Round per l’apertura della sezione Musica Contemporanea della rassegna artistica dal titolo CONThiene 2021, primo festival di arte, musica, spettacolo e cultura contemporanea della Citta’ di Thiene prevista dagli organizzatori per la quattro giorni 17-20 giugno 2021.

Jerome ha inoltre di recente firmato un accordo discografico con la Garden Blaze Records di Paolo Cacciato, già in supporto manageriale per il tour di Round, per la pubblicazione di un nuovo repertorio musicale d’autore con cui caratterizzare distintamente la carriera dell’artista.

Foto tratta dalla pagina ufficiale Facebook di Jerome