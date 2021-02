Entro il 22 febbraio possono presentare domanda le persone in possesso dei requisiti di disabilità gravissima indicati nel bando

MAGLIANO DE’ MARSI – Il Comune di Magliano de’ Marsi ha pubblicato un avviso per interventi regionali per disabilità gravissima.

Possono presentare domanda coloro che si trovano in condizioni di disabilità gravissima ossia: a) persone in condizione di coma o stato vegetativo; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa; c) persone con grave o gravissimo stato di demenza; d) persone con gravi lesioni spinali; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare f) persone con deprivazione sensoriale complessa g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico h) persone con diagnosi di ritardo mentale o gravissimo i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti assistenza o monitoraggio h24.

L’Assegno per la Vita indipendente è incompatibile con l’Assegno di cura, l’assegno di vita autonoma, l’erogazione del contributo L.R 57 del 2012, l’assegno di disabilità gravissim aper persone affette da SLA.

Le istanze devono essere presentate presso la Comunità Montana entro il termine del 22 febbraio 2021

Per l’ammissione al contributo i moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso il Comune.