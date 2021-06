CompraTeatino, Pantalone in replica al Consorzio Chieti C’entro

“L’iniziativa non esclude la categoria, ma è pensata con il tavolo del Commercio di cui sono parte tutte le associazioni cittadine”

CHIETI – Termini aperti per la costituzione di una rete di esercenti che aderiscono alla campagna #CompraTeatino, voluta dall’Amministrazione e condivisa con il Tavolo del Commercio di cui sono parte le associazioni di categoria per sostenere il commercio di vicinato.

“Si tratta, come detto, di un’iniziativa nata con le associazioni di categoria e costruita con il Tavolo del commercio istituito dall’Amministrazione allo scopo di coinvolgere il comparto nelle scelte e nelle azioni che riguardano il settore – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Per tale ragione sono rimasto stupito dalle esternazioni del Consorzio Chieti C’entro che lamenta il mancato coinvolgimento della categoria, pur essendo parte del tavolo istituzionale e, quindi, a conoscenza anche delle altre iniziative messe in campo dall’Amministrazione a sostegno del comparto. Non solo #CompraTeatino nasce di concerto con gli operatori commerciali, ma per andare a regime, costituiremo un comitato fatto dai commercianti, al fine di stabilire quali attività e iniziative intraprendere per rendere maggiormente appetibili gli acquisti in città, in modo da cominciare anche a porre le basi del centro commerciale naturale per restituire attrattività all’offerta cittadina. Argomenti che sono stati al centro del chiarimento che ho cercato con il Consorzio, per capire da dove effettivamente nascessero le motivazioni espresse nella nota, ribadendo la nostra piena vicinanza alla categoria e la disponibilità a fare quanto possibile per sostenerla, azioni di cui i responsabili ci hanno dato atto”.