Trigano affida a Sangritana Cargo il trasporto di campervan in Germania

PAGLIETA – Per la prima volta SangritanaCargo è main contractor di una nuova commessa ferroviaria internazionale. La Trigano, infatti, per il tramite dell’operatore logistico tedesco Ars Altmann, ha affidato all’impresa ferroviaria abruzzese il trasporto dei campervan (che produce in Val di Sangro) dal terminal di Saletti a quello di Gross Gerau, in Germania.

Il nuovo servizio ferroviario internazionale è stato presentato alla stampa dall’Amministratore Unico di Sangritana S.p.A., Pasquale Di Nardo, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, del Presidente di Captrain Italia, Mauro Pessano e del Direttore Generale di Trigano, Giancarlo Finizio.

Affermata in tutta Europa e leader in Italia nel settore dell’autocaravan, la Trigano è presente in Abruzzo con uno stabilimento a Paglieta.

“Abbiamo lavorato con passione e tenacia”, commenta con soddisfazione l’Amministratore Unico di Sangritana S.p.A., Pasquale Di Nardo, “per raggiungere questo obiettivo che è motivo di orgoglio per la nostra azienda e per l’Abruzzo. Anni d’impegno, professionalità, di relazioni tese alla creazione di sinergie con altre imprese ferroviarie che hanno portato Sangritana Cargo a lavorare in Europa con i più importanti players internazionali. Tra questi, non posso non citare Captrain Italia, oggi rappresentata dal suo presidente, Mauro Pessano. Un sodalizio, questo, che si è consolidato nel tempo e che ha reso possibile, per questo nuovo servizio, la creazione di un network d’imprese ferroviarie importanti che saranno coordinate da SangritanaCargo”.

“Ricordo che Sangritana S.p.A. è una società che offre servizi commerciali, a mercato e che, quindi, non beneficia di alcun contributo pubblico. E l’essere riconosciuti oggi come un’impresa ferroviaria seria, professionale e che offre servizi di qualità, in altre parole l’aver acquisito credibilità a livello internazionale”, ha sottolineato Pasquale Di Nardo di Sangritana S.p.A.

Nardo “premia tutti gli sforzi fatti da una squadra, la famiglia Sangritana, cheringrazio pubblicamente e che può dire di aver vinto una scommessa fatta qualche anno fa”.

“Fin dall’inizio questa amministrazione ha creduto convintamente nello sviluppo del cargo. Gli investimenti fatti per l’acquisto dei locomotori Bombardier prima e di due CZ Loko la scorsa estate ne sono una prova. Oggi i numeri ci danno ragione. Infatti, nonostante la pandemia (durante la quale non ci siamo fermati mai) e la crisi dell’auto, SangritanaCargo è in controtendenza, facendo registrare un aumento di fatturato che da €5,3M del 2019 è salito a €7,9M del 2020 (+49%) e con previsioni di fatturato di €9,4M per il 2021, raddoppiando così il dato del 2019″.

“Con la nuova commessa ferroviaria internazionale” -ha proseguito Di Nardo– “si viene a creare, tra il mondo della produzione e l’impresa ferroviaria della Regione, una sinergia completa che, favorendo il trasporto su ferro, riduce i costi della logistica, rendendo il tessuto produttivo dell’Abruzzo più competitivo. Anche l’ambiente ne beneficia, considerato che si riducono fortemente le emissioni di CO2e, liberando anche le principali arterie autostradali. Un dato per tutti: per ogni treno effettuato si stima una riduzione di CO2e di 14,4 tonnellate e di 691,2 tonnellate l’anno. Una grande opportunità, quindi, per noi e per tutto l’Abruzzo. Infatti, da quando abbiamo iniziato i viaggi di prova per assicurare questo servizio siamo stati già contattati per effettuare treni speciali internazionali”.

Un riferimento alla capacità relazionale di Sangritana S.p.A. è stato fatto anche dal Presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, “Sangritana ha concretizzato, in modo efficace, un’ulteriore opportunità di sviluppo per il territorio abruzzese, in particolare per l’area industriale della Val di Sangro, dove anche TUA sta investendo per il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria grazie agli oltre 60 milioni di euro che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione”.