Collecorvino, la scuola apre gli Open Day per l’anno scolastico 2021/2022

Prima alla scuola dell’infanzia e primaria e dal 15 gennaio alla scuola secondaria di primo grado, saranno presentati attività e laboratori

COLLECORVINO – “Nonostante l’emergenza Covid la Scuola di Collecorvino non si ferma e con il ritorno in classe post-vacanze di Natale apre gli Open Day. Si inizia con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e dal 15 gennaio dedicheremo le nostre energie alla scuola secondaria di primo grado per permettere a studenti e famiglie di conoscere le attività e i laboratori promossi dal nostro Comprensivo”. Lo ha detto la dirigente scolastica Natascia Verzella, neo-immessa in ruolo e alla guida dell’Istituto dall’ 8 settembre scorso, presentando il programma degli Open Day.

“‘La scuola di Collecorvino non si ferma’ non è solo uno slogan, è il dovere etico che anima tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Collecorvino, impegnato a continuare a offrire a studenti e famiglie una scuola di qualità – ha affermato la dirigente Verzella -. Ho trovato una scuola vivace, attiva e resiliente, pronta a mettersi in gioco e ad affrontare con dedizione e senso di responsabilità tutte le novità di questo anno scolastico: dalle misure di contenimento del contagio, alla necessità di ripensare il modo di fare scuola per non lasciare nessuno indietro. Ho molto apprezzato il senso di comunità che si respira tra le mura scolastiche; insegnanti e genitori hanno saputo costruire una vera alleanza educativa per accompagnare il percorso di crescita di bambini e ragazzi.

Sono rimasta positivamente colpita anche dalla cura che l’Amministrazione comunale di Collecorvino e quella di Picciano hanno per la scuola. Molte delle innovazioni messe in atto sono frutto di un’intensa collaborazione con le amministrazioni locali, tra queste: le aule laboratorio attivate nella scuola primaria del Centro Urbano di Collecorvino e il progetto biblioteca rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria; il rinnovo dei locali mensa a Picciano per consentire agli alunni di usufruire dei pasti in totale sicurezza; i dispositivi di sanificazione installati dal Comune di Collecorvino in tutti i plessi scolastici per assicurare giornalmente ambienti sicuri e salubri. Questa attenzione non è scontata, ma è frutto di una visione condivisa, che crede nella formazione dei giovani e investe nell’unica risorsa capace di generare un vero cambiamento: il capitale umano.

La nostra – ha aggiunto la dirigente Verzella – è una scuola dinamica, attenta ai bisogni degli alunni e del contesto in cui opera. L’offerta formativa è orientata a sviluppare al massimo il potenziale di apprendimento di ogni alunno valorizzandone le caratteristiche e i talenti individuali. I prossimi giorni saranno dunque dedicati agli Open day per l’anno scolastico 2021-2022. Si comincia con la scuola dell’infanzia e la presentazione dei laboratori di musica, arte, inglese, coding dedicati ai più piccoli. La scuola primaria accoglierà gli alunni in ingresso in laboratori interattivi e in un tuffo virtuale nel magico mondo della lettura e delle diverse forme espressive usate dall’uomo per rappresentare e comprendere la realtà.

A partire dal 15 gennaio avranno inizio gli Open day della scuola secondaria di primo grado, con una prima sezione dedicata all’Indirizzo musicale nelle sue articolazioni di lezioni individuali e musica d’insieme a cui si aggiunge, da quest’anno, il programma MUSIC PILOT per la Certificazione internazionale di musica. A seguire i laboratori CLIL di arte, tecnologia e geografia realizzati in lingua inglese e francese; il laboratorio di coding e robotica educativa, il DEBATE in italiano e in lingua inglese, i laboratori di scienze con esperimenti e brevi video divulgativi interamente realizzati dai ragazzi. Il calendario degli incontri è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo. Dunque – ha ancora detto la dirigente Verzella – anche in tempi di restrizioni, la scuola di Collecorvino guarda al futuro e mobilita le sue migliori risorse, interne ed esterne, in presenza e a distanza, per essere comunità e per assicurare a tutti i suoi alunni un futuro migliore”.