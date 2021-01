Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 13 gennaio 2021

Notizie del 13 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 478 ricoverati, 38 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 13 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 152 nuovi positivi su 3.682 tamponi analizzati, 6 decessi, che hanno portato il totale a 1.291. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 25.597. I ricoverati in malattie infettive erano 478, in terapia intensiva 38. Gli attualmente positivi erano 11.137.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 13 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il Governo è al lavoro per il nuovo Dpcm per contrastare la risalita dei contagi dei Coronavirus, che sarà in vigore dal 16 gennaio: si starebbe andando verso la proroga del divieto agli spostamenti anche tra zone gialle, accompagnata dalla possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni; potrebbe essere vietato l’asporto di cibi e bevande a partire dalle ore 18; in ogni caso bar e ristorazione dovrebbero continuare a chiudere a quell’ora. Ancora incerta la possibilità di una zona arancione per tutti nei weekend. Oggi alle 19 dovrebbe riunirsi nuovamente il Consiglio dei Ministri mentre per domani mattina il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, avrebbe convocato la riunione con le Regioni, l’Anci e l’Upi per i dettagli. Ricordiamo che oggi la maggior parte d’Italia è ancora in zona gialla, ad eccezione di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, in zona arancione fino al 15 gennaio.

Forte il grido di protesta dei ristoratori, che la sera del 15 gennaio apriranno i loro locali per poi chiudere alle ore 22 in ottemperanza al coprifuoco. In una nota il Gruppo Lega Salvini Premier si legge che “in Consiglio regionale. il Premier Conte ha l’obbligo di rispettare la Costituzione e, ove non ci fossero le condizioni sanitarie per poter lavorare, deve provvedere a ristori adeguati e immediati come giustamente reclamano i ristoratori abruzzesi”.

Altro problema da risolvere é quello della riapertura degli impianti sciistici. Ieri, invece, è stato esaminato anche se parzialmente il protocollo della Conferenza delle Regioni e delle Province, che contiene le linee guida in merito all’utilizzo degli impianti di risalita nei comprensori sciistici. La Conferenza delle Regioni, in vista di un nuovo rinvio dell’apertura degli impianti, ha chiesto al Governo di garantire ristori certi, immediati e proporzionati alle perdite subite. Nel merito, nella giornata di venerdì prossimo potrebbero arrivare le indicazioni del Comitato tecnico scientifico.