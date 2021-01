PESCARA – Il Comune di Pescara ha tutte le carte in regola per affrontare e vincere la sfida del rilancio dell’edilizia. E deve farlo attivando al più presto le procedure per le assunzioni di personale in riferimento all’espletamento delle pratiche per il cosiddetto eco/sisma bonus.

La disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2021 relativa alla proroga degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico, prevede infatti l’autorizzazione ai Comuni per l’assunzione, a tempo determinato e parziale, con la durata massima di un anno non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici necessari al rilascio e/o all’autorizzazione dei titoli edilizi. Questo, proprio per far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione dei benefici economici, cioè le detrazioni nella misura del 110%.

Le assunzioni avvengono in deroga ai limiti di spesa per l’assunzione di personale e i Comuni possono provvedere con fondi propri o con fondi statali messi a disposizione, entro il corrente mese di gennaio, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’assoluta urgenza della situazione richiede un’azione tempestiva e decisa.

L’opportunità fornita dalla disposizione legislativa non può essere disattesa, considerando anche l’oggettivo stato di difficoltà in cui versano gli uffici amministrativi dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) letteralmente sommersi dalle richieste di copia degli atti progettuali indispensabili per presentare le istanze tese al rilascio e/o all’autorizzazione dei titoli edilizi. I dati riferiti al secondo semestre 2020 fanno registrare un significativo + 300%. Altrettanto indispensabile appare l’esigenza di rinforzare con altri tecnici le strutture dedicate all’istruttoria dei progetti.

Occorre pertanto dare immediate indicazioni al Settore Risorse Umane affinché attivi le procedure per selezionare ed assumere il personale con il duplice vantaggio di rendere maggiormente celere l’iter amministrativo e di dare contestualmente una risposta concreta alla domanda sempre più pressante di lavoro che proviene dalla cittadinanza.

L’edilizia è un volano troppo importante per il tessuto economico della nostra città e, in questo caso, svolgerà anche una straordinaria funzione di carattere ambientale, oltre che di rinnovo e messa in sicurezza del nostro patrimonio residenziale e produttivo.