Arrivano i Cinema Days, film a tre euro dall’1 al 4 aprile. Le sale cinematografiche aderenti all’iniziativa in Abruzzo

Da lunedì 1 a giovedì 4 aprile 2019 arriva CinemaDays, l’iniziativa promossa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anica, Anec, Anem e Accademia del Cinema Italiano, che prevede il biglietto d’ingresso nelle sale cinematografiche aderenti a soli 3 euro.

L’evento si inserisce nell’operazione di rilancio dell’intrattenimento anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato cinematografico italiano ai principali mercati mondiali, che hanno uscite di grande rilievo in tutti i mesi dell’anno, permettendo così una migliore distribuzione dei film durante i dodici mesi. L’obiettivo è avere una line up di film in grado di soddisfare i desideri di tutte le audience.

Saranno quattro giorni durante i quali gli spettatori, oltre ad usufruire di tutte le prime visioni del periodo e dei film in sala al prezzo speciale di 3 euro, potranno vedere per la prima volta tutta la line up che caratterizzerà l’ estate di cinema.

Le sale aderenti in Abruzzo:

L’Aquila

Igioland: Via Corfiniense km 1+600, Corfinio

Movieplex: Via Leonardo da Vinci, Pettino

Multiplex Astra: Via Camillo Benso Conte di Cavour, 62, Avezzano

Teramo

Smeraldo: Via Maestri del Lavoro, Teramo

Cineplex Arcobaleno: Contrada Val Vibrata, Colonnella

Universo: Silvi Marina

Chieti

Pescara