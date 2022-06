Ciclismo, Memorial Di Toro-Fantini: oltre 100 corridori al via

Il 19 giugno sulle strade di Sant’Eusanio del Sangro sarà assegnata la maglia di campione regionale FCI Abruzzo

Un comitato organizzatore ad hoc portato avanti diligentemente da Alessio Di Toro e Domenico Fantini per una corsa che punta non solo alla qualità ma promette spettacolo e fatica: è la seconda edizione del Memorial Mario Di Toro-Giuseppe Fantini per la categoria allievi che domenica 19 giugno assegna la maglia di campione regionale FCI Abruzzo e con la quale si chiude il cerchio in seno a Trittico Giovanile della Val di Sangro sia a livello individuale che a squadra dopo le precedenti prove disputate a Guarenna di Casoli e a Fossacesia.

Dopo un’accurata preparazione condivisa con l’Asd Guarenna 3.0 gli organizzatori hanno allestito un appassionante clichè che porterà la manifestazione ad assumere un ruolo di primo piano in questa terza domenica di giugno con la partecipazione di 100 corridori in rappresentanza di 23 team da tutto l’Abruzzo e dalle altre regioni d’Italia.

Teatro di battaglia il circuito ondulato di 12,2 chilometri da compiere sei volte con la partenza alle 15:00 da Contrada Brecciaio e il passaggio della corsa per la strada provinciale Pedemontana-Percotti, le contrade Candeloro, Saponelli, Passoterrato, Marioli e Tori per ritornare all’arrivo verso quella di Brecciaio. A movimentare la corsa due traguardi volanti nelle contrade Brecciaio e Cotti più un gran premio della montagna in località contrada Castello al culmine di un’ascesa di 2 chilometri con pendenze che oscillano tra il 4% e l’8%.

Di certo non manca l’ottimismo degli organizzatori che hanno profuso ogni sforzo possibile per puntare al successo pieno della manifestazione sponsorizzata da Di Toro Assicurazioni, Pasticceria Veronese, Di Loreto Costruzioni, Cooperativa Produttori Tabacco srl, Macelleria Caporale, Gramburger Italia di Rocco Finardi e Caravaggio Vincenzino Autotrasporti nazionali ed internazionali.

Così nel 2021: 1° Giuseppe Carmeni – 2°Christian Di Prima – 3°Emanuele Gentili

CLASSIFICA INDIVIDUALE TRITTICO VAL DI SANGRO

1° Matteo Tullio (Pedale Teate) 36 punti

2° Gianmarco Pinton (OP Bike) 28

3° Ludovico D’Achille (Pedale Sulmonese) 25

4° Matteo De Angelis (Pedale Chiaravallese) 20

5° Matteo D’Ulizia (Piesse Cycling Team) 20

CLASSIFICA A SQUADRE TRITTICO VAL DI SANGRO

1° Pedaele Teate 42 punti

2° OP Bike 41

3° Pedale Chiaravallese 41

4° Pedale Rossoblu Picenum 39

5° Piesse Cycling Team 38