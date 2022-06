Triathlon sprint di Alba Adriatica 2022: i nomi dei vincitori

Nicoletta Santonocito e Thomas Previtali vincono il triathlon sprint di Alba Adriatica, prima tappa del circuito FITri Triathlon

ALBA ADRIATICA – La prima tappa del circuito FITri Triathlon organizzata dalla Flipper Triathlon si è disputata ad Alba Adriatica sabato 18 giugno 2022. La gara su distanza sprint ha visto primeggiare in campo femminile Nicoletta Santonocito del Magma Team che, uscita dall’acqua insieme ad Alessia Righetti (TD Rimini), ha pedalato con lei per 20K e poi nella corsa è scappata via in solitaria vincendo a braccia alzate. Al terzo posto ha concluso un’altra portacolori del Magma Team, Elisa Monacchini.

Nella gara maschile, Pietro Giovannini del Raschiani Triathlon va via nel nuoto e arriva in T2 da solo dopo aver pedalato alla grande per 20K faccia al vento. Reduce da un infortunio, non riesce a tenere nella corsa e deve cedere al veemente rientro di uno scatenato Thomas Previtali, anche lui portacolori del Raschiani Triathlon, che taglia il traguardo per primo. Al secondo posto, a 14″, giunge un sempre combattivo Daniele Gambitta (Magma Team) che precede il minervino Matteo Perri.

Oltre alla premiazione Assoluta ed Age Group, sul podio sono salite anche le prime tre squadre: il regolamento del Circuito Triathlon FITri prevede che entrino in classifica i team che portano al traguardo almeno 5 uomini e 3 donne.

Prima posizione conquistata dal Magma Team (con Enrico Schiavino, Riccardo Pavone, Alessandro Giacalone, Giovanni Lombardo, Daniele Gambitta, Elisa Monacchini, Nicoletta Santonocito e Gaia Patrinicola) davanti alla Minerva Roma, terzo il Foligno Triathlon.

Domenica 19 giugno, si raddoppia: alle 8.30 la partenza del triathlon olimpico, 6^ edizione e 6^ tappa del circuito Adriatic Series.

Classifica completa e info sulla pagina ufficiale: https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_154010_alba_adriatica/

Per limitare al massimo i disagi dovuti alla chiusura delle strade, durante la gara Adriatic Series ha creato un apposito servizio di informazione sulla viabilità alternativa, il CIV, consultabile online: https://adriaticseries.it/civ

È possibile visionare, scaricare, stampare e condividere un volantino con apposito QR CODE contenente tutte le info su orari e percorsi.

PROGRAMMA TRIATHLON WEEKEND AS ALBA ADRIATICA 2022

LOCATION: Alba Adriatica, Viale Marconi

Domenica 19 giugno 2022

06.00 – 08.00: consegna pettorali

06.30 – 08.15: apertura zona cambio

08.30: PARTENZA TRIATHLON OLIMPICO

12.30: premiazioni