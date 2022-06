Merenda solidale in Musica a Città Sant’Angelo: ecco quando

CITTÁ SANT’ANGELO – Merenda solidale in Musica che si terrà il 30 giugno dalle ore 18:00, presso il Bar Blanco di Città Sant’Angelo, sito in via del Porto Romano, 2. L’evento è in collaborazione con lo Sportello del Cittadino di Città Sant’Angelo e la Scuola di Musica S.D.C Il programma prevede l’esibizione di ragazzi della scuola di musica, e un laboratorio di decorazione di ceramiche della Fondazione Lene Thun, infine merenda o aperitivo. L’evento ha un costo di €15, che andranno a sostegno del laboratorio di ceramico-terapia sito al reparto oncologico-pediatrico dell’ospedale Spirito Santo di Pescara.

Per prenotare il posto o chiedere info:

Sportello del Cittadino di Città Sant’Angelo

Via XXII Maggio 1944, civico 54,

085 294206; 366 6305666

Thun Shop Pescara Nord

presso il Centro Commerciale di Pescara Nord

085 9614887; 393 0655019

Quota Partecipazione €15,00