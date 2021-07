Ciclismo, campionati regionali FCI Abruzzo: risultati

In due giorni oltre 50 misurati nelle specialità omnium endurance, nella velocità, nell’inseguimento individuale e a squadre

LANCIANO – Il velodromo Fantini di Lanciano ha rinnovato con successo il feeling con il ciclismo su pista a livello giovanile con la partecipazione di una cinquantina di atleti, tra esordienti e allievi che si sono misurati nelle specialità omnium endurance, nella velocità, nell’inseguimento individuale e a squadre..

Il riscontro tecnico delle due manifestazioni giornaliere (Trofeo Euro Cofir, Trofeo Centro Pista Lanciano e Cascina del Colle) è risultato decisamente buono per la soddisfazione dei due comitati organizzatori della Villamagna Bike di Antonio Menicucci e dell’Asd Abruzzo Pista di Antonio di Lizio, il tutto sotto il coordinamento del comitato regionale FCI Abruzzo con il presidente Mauro Marrone che ha provveduto alla vestizione delle maglie regionali insieme al tecnico giovanile Giuseppe Bernardi. A presenziare per il comune di Lanciano, l’assessore allo sport Davide Caporale.

Una doppia vetrina per molti giovani in vista dei Campionati Italiani su pista in programma dal 28 luglio al 1°agosto a San Giovanni al Natisone dove marcherà la propria presenza la rappresentativa regionale abruzzese con la convocazion di Mario Grifone (Pedale Teate), Daniel Mincone (Pedale Teate), Alessandro Pellegrini (Asd Moreno Di Biase) tra gli esordienti uomini, Elena De Laurentiis l’unica esordiente donna in forza all’Acd Guarenna, oltre a Domenico Di Toro (Asd Moreno Di Biase), Angelo D’Orazio (Acd Guarenna), Simone Piano (Pedale Teate) e Matteo Tullio (Pedale Teate) nella massima rassgna tricolore giovanile in Friuli Venezia Giulia.

Trofeo Eurocofir e Trofeo La Cascina del Colle

Assoluti protagonisti nella classifica omnium endurance (derivante dalla somma dei piazzamenti nelle singole prove (corsa a punti, eliminazione, scratch e tempo race per gli allievi) Tommaso Brunori (Team Fortebraccio), Matteo Tullio (Pedale Teate) e Simone Piano (Pedale Teate) tra gli allievi, Francesco Cornacchini (UC Città di Castello), Giacomo Serangeli (Team Specialized Terni) e Daniel Mincone (Pedale Teate) tra gli esordienti (che hanno corso solamente corsa a punti, eliminazione e tempo race per gli allievi). A scopo puramente promozionale, è stato dato spazio ai giovanissimi G6 nel disputare lo scratch con medaglia di partecipazione per tutti i baby atleti.

Trofeo Centro Pista Lanciano

Nella velocità podio più alto per Francesco Cornacchini (UC Città di Castello) tra gli esordienti uomini, Simone Piano (Pedale Teate) tra gli allievi uomini e Sara Albanesi (Pedale Rossoblu Picenum) nella mista donne esordienti-allieve. I migliori nell’inseguimento individuale sono stati Tommaso Alunni (Team Fortebraccio) e Sara Albanesi (Pedale Rossoblu) tra gli allievi. Alla ribalta nello scratch esordienti Alessandro Pellegrini (Asd Moreno Di Biase) al maschile ed Elena De Laurentiis (Acd Guarenna) al femminile mentre nell’inseguimento a squadre ottima performances del Team Fortebraccio (3’44”01), secondo miglior tempo per il Pedale Rossoblu Picenum (3’51”06) e terzo miglior crono per il Pedale Teate (4’02″30).

I Campioni Regionali FVI Abruzzo su pista 2021

Esordienti omnium endurance uomini: Daniel Mincone (Pedale Teate)

Esordienti omnium endurance donne: Elena De Laurentiis (Acd Guarenna)

Allievi omnium endurance uomini: Matteo Tullio (Pedale Teate)

Allievi omnium endurance donne: Lorenza Angelucci (Asd Moreno Di Biase)

Esordienti velocità uomini: Filippo Cerasi (Amici della Bici)

Esordienti velocità donne: Elena De Laurentiis (Acd Guarenna)

Inseguimento a squadre allievi: Pedale Teate (Simone Piano, Matteo Tullio e Paolo Di Donato).

Inseguimento individuale allievi uomini: Angelo D’Orazio (Acd Guarenna)

Inseguimento individuale allieve donne: Lorenza Angelucci (Asd Moreno Di Biase)

Velocità allievi uomini Simone Piano (Pedale Teate)

Velocità allieve donne: Lorenza Angelucci (Asd Moreno Di Biase)