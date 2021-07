Lorenzo Cesa, presenta alcune novità sul Consiglio Comunale a Pescara

PESCARA – Il Segretario Nazionale dell’UDC, On. Lorenzo Cesa, parteciperà domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 11.15, nella Sala ‘Riserva Dannunziana’ dell’Aurum, in Largo Gardone Riviera, a Pescara, alla conferenza stampa indetta per presentare alcune novità che riguardano il Consiglio comunale della città di Pescara.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, l’On. Cesa si soffermerà sui programmi e le aspettative che l’UDC ripone per le elezioni amministrative che si terranno in molti centri d’Abruzzo nel prossimo mese di ottobre.