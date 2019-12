Teramo, chiusura del Conservatorio Braga: ecco quando

É stato ufficializzato il calendario della Sospensione delle attività didattiche del Conservatorio di Musica ‘Braga’ per festività natalizie

TERAMO – È stato ufficializzato il calendario della sospensione dell’attività didattica e di apertura degli uffici nel periodo delle festività natalizie per il Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’. Domani, giovedì 19 dicembre, chiusura completa degli uffici e sospensione delle lezioni per la sola sede di Teramo, in via Noè Lucidi, per la festa patronale di San Berardo.

Le lezioni saranno invece sospese per il Natale da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio compresi, con ripresa dell’attività didattica martedì 7 gennaio. Resteranno invece comunque aperti gli uffici anche nel periodo natalizio nei seguenti giorni e orari: lunedì 23 dicembre, uffici aperti dalle 8 alle 14, con ricevimento al pubblico dalle 10 alle 12; martedì 24 dicembre uffici chiusi per la Vigilia di Natale; venerdì 27 dicembre uffici aperti dalle 8 alle 14, con ricevimento al pubblico dalle 10 alle 12; sabato 28 dicembre uffici chiusi; lunedì 30 dicembre uffici aperti dalle 8 alle 14, con ricevimento al pubblico dalle 10 alle 12; martedì 31 dicembre uffici chiusi; giovedì e venerdì, 2 e 3 gennaio, uffici aperti dalle 8 alle 14, con ricevimento al pubblico dalle 10 alle 12; sabato 4 gennaio uffici chiusi.