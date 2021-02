Chieti, lo Stadio del nuoto torna ad ospitare le gare

Svolte a porte chiuse la qualificazione ai Campionati Italiani Primaverili di Salvamento. Ferrara e Pantalone: “Speriamo di poter riaprire presto”

CHIETI – Si sono svolte ieri e oggi allo Stadio del Nuoto di Chieti le prove di qualificazione regionale per Campionati Italiani Primaverili di Categoria, a cura del Comitato Regionale Abruzzese, Sezione Salvamento. Gli atleti sono andati in vasca a porte chiuse, in applicazione delle prescrizioni richieste dai protocolli covid.

“Con le competizioni che abbiamo ospitato da fine gennaio, Chieti torna da protagonista nel circuito nazionale del nuoto – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo sport Manuel Pantalone – Quelle ospitate dal nostro Stadio del nuoto sono anche le prime gare a livello regionale del 2021, si sono svolte al meglio, con una marcia in più legata alla speranza di tornare a vedere partecipati gli eventi sportivi, non appena i tempi lo consentiranno.

Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione doppia, le qualificazioni sono state infatti due, le gare sono iniziate il 30 gennaio con campionati assoluti di Lifesaving regionali, anche per sostenere questo comparto che è in grande sofferenza a causa dello stop imposto dal covid. È stato bello vedere attiva la nostra struttura comunale, fra le più belle e complete del centro Italia, pronta, una volta sconfitto il covid, a fare da traino a tutto l’indotto cittadino legato agli eventi sportivi”.