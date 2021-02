Chieti, controlli anti Covid della Polizia Municipale nel weekend

CHIETI – Fine settimana di controlli da parte della Polizia Municipale di Chieti, che oltre a supportare le attività di screening in corso in città, è sul territorio, nei luoghi dove c’è maggior rischio di assembramenti, con particolare attenzione da quando l’Abruzzo è tornato in zona gialla.

“Un’attività intensa da parte delle pattuglie – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Stefano Rispoli – che nella giornata di ieri hanno elevato anche alcuni verbali, dove si è riscontrato il mancato rispetto delle regole di distanziamento. Il monitoraggio è continuato anche oggi con il supporto dei Carabinieri. Sicurezza e ordine pubblico in questo periodo sono anch’essi prioritari, perché contribuiscono a contenere i contagi: non possiamo che rinnovare l’invito a rispettare le regole, un invito per tutti, per tutelarsi e tutelare e anche per evitare le sanzioni che derivano dai controlli”.