Chieti, in occasione del Giro d’Italia il mercato cambia giorno: la nuova data

Il mercato si svolgerà il 16 maggio. Sindaco e assessore Pantalone: “Necessario limitare disagi e rischi e consentire le vendite in sicurezza”

CHIETI – Sarà sospeso il giorno di mercato di venerdì 14 maggio prossimo in occasione della 7° tappa del Giro d’Italia, che passerà anche sul territorio cittadino. La giornata di vendite sarà comunque recuperata domenica 16 sempre sul corso Marrucino e via Della Liberazione.

“Si tratta di una decisione dettata da ragioni di sicurezza e dall’esigenza di liberare il tracciato cittadino affinché la tappa del Giro d’Italia possa interessare senza problemi anche il nostro territorio – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Avremo l’occasione di ospitare nuovamente la carovana rosa e non perderemo quella di recuperare un giorno di mercato, consentendo le vendite domenicali nella sede abituale del mercato. Si tratta di due modi di sostenere il comparto economico della città, che in questo periodo di ripresa ci interessa principalmente, per questo abbiamo consentito il recupero della giornata mercatale, domenica 16 maggio.

Ricordiamo che per il 14 e proprio per limitare disagi e problemi, con ordinanza è stata disposta anche la chiusura delle scuole, manca ora la disciplina della viabilità per completare il quadro definito per il Giro che dovrebbe passare in città intorno alle 14″.