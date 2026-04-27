Abruzzo: casting Zecchino d’Oro 2026 al Pescara Nord

CITTA’ SANT’ANGELO – Prosegue anche in Abruzzo il Casting Tour dello Zecchino d’Oro 2026. La prossima selezione per i piccoli aspiranti solisti si terrà sabato 16 maggio al Centro Commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo (PE), dove bambini e bambine dai 3 ai 10 anni potranno esibirsi dal vivo interpretando uno dei brani storici o più recenti del celebre repertorio dello Zecchino.

I casting saranno aperti dalle 10 alle 18 e la partecipazione è gratuita. Per prendere parte alle selezioni è necessario iscriversi online tramite il sito ufficiale: zecchinodoro.org/stage/cittasantangelo26/. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Wobinda Produzioni.

Per prepararsi all’audizione è disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, che raccoglie i classici più amati e le canzoni delle ultime edizioni. Ogni bambino potrà così scegliere il proprio brano preferito e arrivare pronto all’esibizione.

I candidati che supereranno questa prima fase saranno poi valutati dalla giuria dell’Antoniano nel corso del 2026, nell’ambito del percorso di selezione che coinvolgerà tutte le regioni italiane.

Il Casting Tour non è solo un’occasione per scoprire nuovi talenti, ma anche un momento di gioco, espressione e condivisione. Lo Zecchino d’Oro, infatti, porta avanti da sempre un forte impegno sociale: grazie alle attività legate alla manifestazione e al sostegno dei donatori, l’Antoniano continua a finanziare progetti solidali e a sostenere la rete delle mense francescane attraverso la campagna “Operazione Pane”.

Per ulteriori informazioni: Wobinda Produzioni – wobindaproduzioni.com Zecchino d’Oro – zecchinodoro.org YouTube Zecchino d’Oro – youtube.com/antonianodibologna Antoniano – antoniano.it