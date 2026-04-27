Estate 2026, posti nel settore ristorazione anche in Abruzzo

REGIONE – Con l’estate alle porte, il settore della ristorazione torna a essere uno dei motori dell’occupazione stagionale, e anche l’Abruzzo rientra tra le regioni in cui la domanda di personale cresce in modo significativo. Humangest, agenzia per il lavoro del Gruppo SGB, annuncia per domani, martedì 28 aprile, il “Career Time”, una giornata nazionale di recruiting dedicata interamente al comparto Ho.Re.Ca., un settore che quest’anno si prepara ad accogliere flussi turistici più intensi e una stagione più lunga rispetto al passato.

Sono oltre 350 le posizioni aperte in tutta Italia, con opportunità che spaziano da cuochi e pizzaioli a sommelier, barman, camerieri, pasticcieri e receptionist. Una richiesta ampia, che coinvolge anche il territorio abruzzese e che punta a dare risposte rapide alle imprese in vista dei mesi più caldi.

«La ristorazione è uno dei settori che più raccontano il valore del lavoro fatto di persone, energia e competenze che si incontrano ogni giorno» spiega Barbara Garofoli, amministratore delegato di Humangest. «Con il Career Time vogliamo creare connessioni reali tra aziende e candidati, offrendo alle imprese il supporto necessario per affrontare una stagione chiave con le migliori risorse».

La giornata coinvolgerà 27 filiali in 17 regioni, con colloqui programmati e selezioni mirate. L’obiettivo è duplice: da un lato intercettare chi cerca un impiego estivo o un percorso di crescita nel settore; dall’altro fornire alle aziende un canale rapido e qualificato per coprire i fabbisogni operativi.

Posizioni aperte

-Area Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) – 90 posizioni

Addetti alle mense, Addetti alla ristorazione e fast food, Camerieri, Receptionist, Pasticceri, Operatori pluriservizio, Addetti all’accoglienza, Addetti alla sala, Baristi e Barman.