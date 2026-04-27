Primo Maggio 2026 in Abruzzo: gli eventi in programma

REGIONE – Il Primo Maggio in Abruzzo propone riti antichi, sapori profondi e appuntamenti che raccontano l’identità più autentica della regione. Una giornata che unisce sacro e profano, folklore e gastronomia, spiritualità e festa popolare. Dal teramano all’aquilano, passando per la costa e le colline interne, il territorio si anima con celebrazioni che affondano le radici nella storia e che continuano a richiamare migliaia di persone. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Al centro della scena, come ogni anno, ci sono Le Virtù Teramane, il piatto simbolo del passaggio dall’inverno alla primavera. Una zuppa monumentale, fatta di legumi secchi, erbe fresche, verdure, pasta e carni, che richiede giorni di preparazione e che rappresenta un vero rito collettivo. In tutta la provincia di Teramo, tra ristoranti, sagre e iniziative come Bisenti Virttuosa il 1à Maggio diventa un’occasione per celebrare una tradizione contadina che è ormai patrimonio culturale.

Sul fronte dei riti ancestrali, l’Abruzzo vive uno dei momenti più attesi dell’anno: la Festa dei Serpari di Cocullo. La statua di San Domenico Abate, avvolta da serpenti vivi, attraversa il paese in una processione unica al mondo, capace di attirare studiosi, turisti e curiosi da ogni parte d’Europa. Un rito che conserva intatto il suo fascino arcaico e che continua a essere uno dei simboli più potenti della regione.

Non mancano le tradizioni popolari più giocose, come Lu Cavalluccie, la gara della ruzzola che anima Villa Badessa, la frazione arbëreshë di Rosciano. Qui grandi forme di formaggio stagionato rotolano lungo le vie del borgo in una sfida di abilità e forza che coinvolge l’intera comunità.

Il Primo Maggio è anche il giorno delle scampagnate, e Scerni, nel chietino, resta una delle mete più amate: colline, tavolate all’aperto, Ventricina, formaggi e vini locali compongono il quadro di una festa semplice e conviviale. A Villamagna torna ArrosTIAMO. A Cupello torna il Festival del Carciofo, mentre a Pratola Peligna ci sono i primi appuntamenti per la Festa della Madonna della Libera a. A Ortona, invece, si celebrano le solenni festività dedicate a San Tommaso.

La giornata è ricca anche sul fronte culturale. A Pescara si possono visitare due mostre di grande richiamo: la retrospettiva dedicata a Michelangelo Pistoletto al MicHub e la personale Fight or Flight di Dylan Silva alla galleria Ceravento. Sempre nel capoluogo adriatico, dal 1° al 3 maggio, il Porto Turistico ospita la Mostra del Fiore Florviva, con esposizioni, laboratori e collezioni botaniche.

A L’Aquila il MuNDA e l’area archeologica di Amiternum restano aperti per l’intera giornata, mentre a Teramo prosegue la mostra “Caravaggio – La Rivoluzione della Luce” all’ARCA, prorogata fino al 3 maggio.

Non manca lo sport: a Vasto torna la Maratona Diomedea, che attraversa il centro storico e il lungomare, richiamando atleti e appassionati.

Il Primo Maggio è anche l’occasione ideale per scoprire l’Abruzzo più verde. Nella Valle del Tirino, una delle aree naturalistiche più suggestive d’Italia, Il Bosso propone un calendario di attività outdoor che unisce sport, natura e scoperta del territorio. Tra le proposte più richieste per il 1° maggio 2026: Canoa sul Tirino, con partenze mattutine e pomeridiane sul “fiume più limpido d’Europa”, immersi tra acqua cristallina, vegetazione rigogliosa e silenzi profondi; E‑Bike Tour tra borghi, vigneti e paesaggi rurali, con itinerari adatti anche alle famiglie; Trekking naturalistici nella Valle del Tirino e nelle aree protette circostanti, perfetti per chi vuole vivere una giornata all’aria aperta lontano dal caos.

Un modo diverso di vivere il Primo Maggio, tra natura incontaminata, lentezza e scoperta.