Pescara, vaccinazioni anti Covid: disponibili 900 dosi il 7 e 8 maggio

Gli iscritti alle “categorie fragili” possono prenotarsi in autonomia o anticipare data o ora di vaccinazione presso il Polo di via Tirino

PESCARA – Dalla mattinata di venerdì 7 maggio, e fino all’intera giornata successiva dell’8 maggio, negli orari di apertura del centro vaccinale gestito dal Comune di Pescara in Via Tirino, i cittadini rientranti nelle cosiddette “categorie fragili” potranno prenotare la somministrazione, se rientranti tra coloro che abbiano però già manifestato sul portale della Regione Abruzzo la propria disponibilità a ricevere il farmaco.

Da questa mattina è infatti possibile iscriversi in autonomia sulla piattaforma digitale del Comune (www.comune.pescara.it), seguendo la medesima modalità già utilizzata nei giorni scorsi: una volta collegatisi al sito istituzionale del Comune, bisogna infatti accedere alla sezione “Città di Pescara – Vaccinazioni anti-Covid-19”, completando poi la procedura.

Si tratta di una nuova “finestra” che permetterà l’utilizzo di ulteriori 900 dosi che sono nella disponibilità della Asl. Il target è quello degli utenti “fragili” che finora non dispongono di una prenotazione, secondo elenchi forniti dalla stessa Asl. Vi è inoltre la possibilità, per quanti siano già in possesso di una data e di un’ora di somministrazione, di poter anticipare la profilassi con una “nuova prenotazione”.