Chieti, il Capitano Laganà è il nuovo Comandante della Gdf

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza. Questa mattina c’è stato l’avvicendamento nella carica di Comandante della Compagnia

CHIETI – Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti. Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Col. Serafino Fiore, ha avuto luogo presso la Caserma “Fin. C.V.M. Mario Tacconelli” la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Compagnia tra il Cap. Angela Luana Vallario – cedente – ed il Cap. Giuseppe Laganà – subentrante -.

Il Capitano Vallario, destinato ad un prestigioso incarico presso la Compagnia di Velletri, dopo quattro anni cede il comando al Capitano Laganà. Il nuovo Comandante della Compagnia è nato a Reggio Calabria 28 anni fa. Dal 2009 al 2014 ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza conseguendo la Laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha conseguito inoltre presso l’Università L.U.M. “Jean Monnet” di Casamassima (BA) la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e il Master di II Livello in “ Management e Fiscalità

per Dirigenti della P.A.”.

Al termine del quinquennio accademico ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Varese. Proviene dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, con sede a L’Aquila, dove ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Istruttore, nonché docente aggiunto nelle materie di “Diritto Penale”, di “Diritto Tributario” e di “Scienze delle Finanze”.