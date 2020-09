Chieti, l’asilo nido “Il riccio e la volpe” riapre in sicurezza

Il 21 settembre riprenderà l’attività dell’asilo di via Amiterno. Adottata ogni misura utile a garantire la salute dei piccoli alunni

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, rende noto che lunedì 21 settembre riprenderà l’attività dell’asilo nido “Il Riccio e la Volpe” di via Amiterno. Nel rispetto delle linee guida fissate dal governo per la fascia di età che va dagli 0 ai 6 anni e grazie all’adozione di un rigido protocollo sanitario-educativo, i bambini potranno, dunque, tornare in aula in condizioni di assoluta sicurezza.

A seguito della riorganizzazione funzionale cui la struttura è stata sottoposta, gli orari di permanenza all’interno dell’asilo nido subiranno una rimodulazione.

Gli orari di erogazione dei servizi educativi saranno i seguenti:

dalle ore 7.30 alle ore 16.00;

fino alle 13.30 per i bimbi al di sotto di un anno di età.

Il raggiungimento della capienza massima, consentita dalla vigente normativa, avverrà in maniera graduale e scaglionata e il pagamento della prima rata sarà rapportato alla data di ingresso al nido.