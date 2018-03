Chieti, al via il cantiere per la demolizione dell’edificio ex ONMI

CHIETI – Lunedì 19 marzo 2018 in Piazza Carafa a Chieti inizierà l’allestimento del cantiere per la demolizione dell’edificio ex ONMI. L’intervento rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area dove saranno realizzati alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Secondo l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Chieti, Raffaele Di Felice, un’operazione che è tra le priorità dell’Amministrazione e ricorda i precedenti interventi che hanno riguardato la Scuola “Mezzanotte”, la riqualificazione dell’immobile che ospita la delegazione comunale e la realizzazione di un nuovo Nido d’Infanzia, struttura fondamentale per sopperire alla carenza di asili nido comunali rispetto all’effettivo fabbisogno.

Quindi sottolinea come:

“La demolizione dell’edificio ex ONMI, che contribuirà al miglioramento qualitativo dell’intera area, si inserisce in un più ampio contesto che prevede la realizzazione di alloggi sostenibili nell’ambito del PUC (Piano Urbanistico Comunale). In luogo del fatiscente edificio, infatti, saranno realizzate abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Grazie ad un accordo con l’Assessorato, inoltre, la ditta affidataria dei lavori si farà carico, gratuitamente, di piantumare 32 giovani alberi ad alto fusto nel piazzale antistante la piscina comunale in modo da dotare di verde anche quell’area”.

INFO VIABILITÁ

Al fine di consentire l’allestimento del cantiere, per la giornata di lunedì 19 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Marino da Caramanico in tutta l’area di sosta libera che ha inizio dopo l’intersezione con via De Virgiliis sul lato destro in direzione di via Pescara.