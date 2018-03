Pescara, rapina aggravata in concorso: arrestati tre extracomunitari

PESCARA – Oggi,16 marzo 2018,, alle ore 03.00, la Polizia di Stato a Pescara, all’altezza di Via Valerio angolo Via Orazio, ha proceduto all’arresto di J. S. nato in Gambia, classe 1991, residente all’estero, di fatto domiciliato in Italia a Montesilvano (PE); F. A. K. nato in Senegal, classe 1990, residente all’estero, ma di fatto domiciliato in Italia a Francavilla al Mare (CH); M. M., nato in Senegal classe 1995, residente all’estero, ma di fatto domiciliato a Montesilvano (PE); responsabili del reato di: rapina aggravata in concorso.

Verso le ore 02.40 odierne, nell’ambito dell’intensificata attività di controllo del territorio, disposta dal Questore della Provincia di Pescara Francesco MISITI, il personale della Squadra Volante, veniva avvistato e contattato da un giovane di anni 31 di Francavilla al Mare , che era stato percosso e derubato del suo telefono cellulare tipo smartphone.

Il giovane , che aveva trascorso la serata con una sua amica in uno dei locali di Corso Manthonè, mentre si accingeva a riprendere la sua autovettura, parcheggiata in Via dei Bastioni, veniva aggredito alle spalle e scaraventato con violenza a terra per essere successivamente derubato del suo telefono cellulare tipo smartphone, di cui forniva poi la descrizione. Dopo alcuni attimi, risollevatosi da terra, notava tre giovani cittadini extracomunitari, di apparenti origini nordafricane, che si davano a precipitosa fuga a piedi nelle immediate vicinanze.

Il giovane saliva in macchina e inseguiva i tre individui, per pochi metri, fino a notare il sopraggiungere dell’equipaggio della Squadra Volante, che avvistava i tre fuggitivi indicati dalla vittima del reato, e provvedeva a bloccarli. Immediatamente prima del controllo, uno dei tre individui, si disfaceva di un oggetto che teneva in mano, gettandolo sotto un’autovettura in sosta ma che veniva recuperato immediatamente dopo il controllo, e risultava essere il telefono cellulare che era stato rapinato alla vittima.

Gli Agenti arrestavano in flagranza di reato i tre uomini, per il reato di rapina aggravata in concorso e li conducevano presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. in attesa del giudizio.