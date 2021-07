Chieti, il 15 luglio senso unico lungo Via Liberazione

Sindaco e Rispoli: “Una scelta dettata dall’esigenza di recuperare 50 posti auto gratuiti e di decongestionare piazza Trento e Trieste”

CHIETI – Al via da giovedì 15 luglio la sperimentazione del senso unico e zona 30 lungo via della Liberazione, una scelta adottata dall’Amministrazione di concerto con la Polizia Municipale e l’Ufficio Traffico, per fluidificare il traffico cittadino e consentire il recupero di circa 50 stalli di sosta gratuiti che saranno subito messi a disposizione della città.

“Il senso unico sarà a scendere da piazza Trento e Trieste, verso via Brigata Maiella – comunicano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Traffico e Mobilità, Stefano Rispoli – Va chiarito che iniziamo come sperimentazione, con l’obiettivo prioritario di fornire alla città nuovi parcheggi, ma anche di fluidificare il traffico che si concentra nella piazza, al fine di decongestionare i flussi e rendere la zona non solo più accogliente grazie al potenziamento della sosta, ma anche più vivibile.

Nei prossimi giorni monitoreremo la situazione con la Polizia Municipale e se non si manifesteranno particolari criticità, come confidiamo, il provvedimento diventerà definitivo e sarà mantenuto.

Domani, intanto cominceranno i lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale sulla via e da giovedì vigerà l’ordinanza con la nuova disciplina del traffico a senso unico: il percorso alternativo per raggiungere il centro storico, verrà indicato dalla segnaletica verticale che sarà apposta all’intersezione tra via Brigata Maiella e via della Liberazione, con indirizzamento del flusso veicolare verso viale Amendola.

Il nostro intento è quello di migliorare e rendere più sostenibile la circolazione in città, cosa a cui stiamo lavorando dal primo giorno e su cui lavoreremo ancora per trovare soluzioni che ci consentano di recuperare anche altri posti auto”.