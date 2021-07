Edda Migliori presenta “Cinque racconti e una fiaba” a Francavilla

La presentazione del libro scritto dala giornalista sarà al Museo “Abruzzo in Miniatura” venerdì 16 luglio

FRANCAVILLA AL MARE – Avrà luogo a Francavilla al Mare al Museo “Abruzzo in Miniatura” venerdì 16 Luglio alle ore 18.30, la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba”, scritto dalla giornalista Edda Migliori.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia e un’intensa attività virtuale svolta nei lunghi mesi in cui è stato impossibile vedersi di persona, finalmente venerdì ripartiranno le presentazioni in presenza del libro di racconti di Edda Migliori. Quello del 16 sarà il primo di numerosi incontri che avranno luogo nel periodo estivo in diverse località abruzzesi.

“Cinque racconti e una fiaba”, edito da Epigraphia, è un libro declinato fortemente al femminile, che narra storie di dolore e forza, speranza e resilienza, ambientate in Abruzzo. E quale luogo migliore, allora per presentarlo se non il suggestivo museo dell’Abruzzo in Miniatura che con le sue numerosissime riproduzioni di luoghi e monumenti traccia un magnifico spaccato della Regione.

A dialogare con l’autrice ci sarà la giornalista e scrittrice Francesca Di Giuseppe mentre il reading sarà a cura della giornalista Sonia Di Massimo.

“Siamo orgogliosi e onorati di ospitare la presentazione del libro della giornalista Edda Migliori. Un libro in cui si parla di Abruzzo e si mettono in risalto le donne della nostra regione. Siamo contenti di ospitare questo evento con un testo abruzzese, in un luogo come l’Abruzzo in Miniatura dove la nostra regione ha un suo risalto particolare e dove tutto il bello dell’Abruzzo viene messo in evidenza e viene posto al servizio di tutti coloro che vogliano ammirare le nostre opere- ha dichiarato Livio Bucci, ideatore e promotore dell’Abruzzo in Miniatura- Ringraziamo di nuovo Edda Migliori per averci scelto, sperando di vederla per altre collaborazioni e per altre attività all’interno del nostro parco museale”.

“Dopo lunghi mesi in cui sono mancati i contatti sociali, tornare a presentare “Cinque racconti e una fiaba” in presenza, è una grande gioia. Sono particolarmente felice di farlo in una cornice così ricca di suggestioni legate al territorio poiché i miei racconti sono fortemente connessi alla terra e ai luoghi in cui i fatti si svolgono– ha spiegato Edda Migliori– Ringrazio Livio Bucci e il suo Staff per l’ospitalità e le cure a me rivolte”.

“Cinque racconti e una fiaba” Venerdì 16 Luglio 2021 ore 18.30

Museo Abruzzo in Miniatura – Piazza San Domenico, Francavilla al Mare (CH)

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid 19