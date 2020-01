L’Aquila, al Teatro dei 99 va in scena Cavalieri nella tempesta

Appuntamento per giovedì 23 gennaio con le letture su Jim Morrison accompagnate da musiche eseguite dal vivo alla chitarra

L’AQUILA – Dopo il grande successo dello spettacolo di Daniela Baldassassa che ha aperto ufficialmente la stagione teatrale 19/20 del Teatro dei 99 con il sold out, si prosegue con gli appuntamenti della stagione in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo grazie al progetto “Sistema Cultura Abruzzo”.

Primo appuntamento dell’anno 2020 è per giovedì 23 gennaio alle ore 21 nel Teatro dei 99 diretto da Loredana Errico, con lo spettacolo “Cavalieri nella tempesta” di Fausto Morciano che leggerà Jim Morrison accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo di Alessio Pinto alla chitarra.

Una cerimonia, un rituale carico, che ha come nucleo centrale un sacrificio, un’uccisione un assassinio.

Leggere le poesie di Jim Morrison significa entrare in una storia e un racconto che non ha fine. Un grande spettacolo per appassionati della musica dei DOORS e non che porterà lo spettatore ad immergersi nella spettacolare vita artistica di un grande personaggio che ha fatto la storia della musica mondiale.

Per info e prenotazioni contattare il Teatro dei 99, telefono 3337248644. Il costo dei biglietti € 15,00. Abbonamento agli otto spettacoli € 105,00