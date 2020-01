Teramo, domani la presentazione di “Sicurezza, che spettacolo!”

L’evento in cui l’arte del teatro si unisce a quella della danza si svolgerà domenica 24 gennaio al Teatro Comunale di Teramo

TERAMO – Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 11.00 presso sala Giunta della Sede Municipale di via Carducci a Teramo sarà presentato “Sicurezza, che spettacolo!” un evento in cui l’arte del teatro si unisce a quella della danza per creare uno spettacolo eccezionale che colpirà nel segno ed aprirà profonde riflessioni su come impegnarsi a cambiare le cose nel quotidiano per sviluppare la cultura della sicurezza in ognuno di noi.

L’appuntamento è per il prossimo 24 gennaio, ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Teramo, una location prestigiosa per un evento elitario ed appassionante, aperto a tutti e totalmente gratuito.

Organizzato da Rotary Club Teramo Est, in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo, il Liceo Coreutico Statale Melchiorre Delfico, la Polizia Stradale e con il Patrocinio del Comune di Teramo.

Il progetto è stato realizzato con aziende partner impegnate attivamente da anni nella promozione della sicurezza: Si&T, Faraone Industrie SpA, Ponzio, IDRI, Sottanelli, Cordivari, Kico. Con la collaborazione di INAIL ed ASL di Teramo.