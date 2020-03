Castiglione M.R., D’Ercole ai cittadini: “Organizzatevi per emergenza neve”

L’invito del Sindaco ad organizzarsi anche per l’emergenza neve, che potrebbe cadere nei primi giorni della prossima settimana

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – Non si ferma il Sindaco di Castiglion Messer Raimondo (TE), Vincenzo D’Ercole, nonostante la positività al Coronavirus. Appreso che secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni probabilmentè nevicherà, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, rivolgenosi ai cittadini

“Ora più che mai serve collaborazione”, si legge nel post – Io per ora sto bene state tranquilli e cerchiamo di collaborare, lavorerò da casa.

Vi invito a valutare la possibilità di provvedere agli spostamenti relativi agli acquisti dei farmaci e dei viveri in questi due giorni in quanto le previsioni meteo ci dicono che ci saranno nevicate a partire dall’inizio della settimana prossima. ORA NON STO DICENDO CORRETE A FARE LA SPESA, ma organizzatevi per avere cibo per le giornate di martedi mercoledì e giovedi, per evitare altri disagi.

Il Comune si è già organizzato con spazzaneve e tutto ciò che possa essere funzionale, ma sarebbe auspicabile che chi può, anticipi le condizioni meteo avverse.

Poi se non nevicherá, tanto meglio, vi state tutti belli a casa lo stesso. Grazie”.