Castigione Messer Raimondo, il Sindaco positivo al Coronavirus

Il primo cittadino ha comunicato su Facebook di non essere stato risparmiato dal Coronavirus e di essere risultato positivo al tampone

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – Il Sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole, é risultato positivo al test al Coronavirus. A comunicarlo é stato lo stesso primo cittadino, con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Cari concittadini, come ben sapete, nella nostra #Vallata il rischio del contagio è il più alto di tutta la #Regione, motivo per il quale è stata definita Zona Rossa -si legge nel post- Sono giorni difficili, in cui ognuno di noi se non resta a casa rischia di prendere il Coronavirus. Purtroppo, neanche io sono stato risparmiato e proprio questa mattina ho avuto l’esito del tampone che è risultato positivo. I miei spostamenti sul territorio sono stati fatti con tutti i dispositivi di protezione individuale, ma d’ora in avanti continuerò ad occuparmi di questa emergenza sul mio territorio da casa, evitando di esporre al rischio contagio altre persone. Sto bene ma è necessaria la quarantena. Vi mando un caloroso saluto ricordandovi, oggi più di ieri, che è fondamentale”.