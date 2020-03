Inizio settimana con tempo invernale: temperature in drastico calo e neve. Minime e massime nelle quattro province il 23, 24 e 25 marzo

REGIONE – Nelle giornata di lunedì e martedì un’avvezione di aria di estrazione artica raggiungerà il Centro Italia determinando un brusco calo delle temperature e precipitazioni diffuse, nevose fino a quote di bassa collina e localmente in pianura o a tratti fin sulla costa, insieme ad una decisa intensificazione dei venti di grecale. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni del tempo in Abruzzo per i prossimi giorni del 23, 24 e 25 marzo. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 23 marzo



Aria gelida direttamente dalla Russia affluisce sull’Abruzzo. Giornata caratterizzata da nubi diffuse associate a precipitazioni sparse e intermittenti. Temperature in drastico calo, ben al di sotto delle medie del periodo, con neve in collina, ma a tratti fin sulle pianure interne entro fine giornata. Venti moderati o forti di Grecale, con raffiche di oltre 60km/h lungo le coste. Mari molto mossi o agitati.

Martedì 24 marzo



Giornata dal sapore pienamente invernale su Marche e Abruzzo, interessate da un vortice molto freddo che rinnoverà tempo instabile con rovesci sparsi, nevosi fino in pianura sulle zone interne. Sulle coste pioggia mista a neve, con a tratti neve più decisa sui litorali. Fenomeni più sporadici sull’Abruzzo più occidentale a confine con il Lazio, mentre sull’Abruzzo orientale potranno risultare più incisivi e anche a sfondo temporalesco. Temperature in ulteriore calo, clima pienamente invernale con freddo accentuato dai forti venti di grecale, specie sulle coste. Mari molto mossi o agitati.

Mercoledì 25 marzo

La fredda circolazione depressionaria abbraccia ancora la Regione determinando nevicate per gran parte della giornata, tuttavia di debole intensità. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 500 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23, 24 e 25 marzo)

Pescara

LUN – min 4° max 8°

MAR – min 0° max 2°

MER – min 4° max 8°

Chieti

LUN – min 0° max 5°

MAR – min 3° max 5°

MER – min -1° max 5°

Teramo

LUN – min 1° max 5°

MAR – min 0° max 2°

MER – min 1° max 6°

L’Aquila

LUN – min -3° max 3°

MAR – min -4° max 1°

MER – min -3° max 5°

