Pescara, scomparsa Vittorio Fascina: le parole di cordoglio

PESCARA – Sulla scomparsa di Vittorio Fascina uno dei grandi protagonisti del commercio pescarese parole di cordoglio da Concommercio Pescara, Assessore Cremonesi e altre voci. Le proponiamo qui di seguito.

CONFCOMMERCIO PESCARA

“La Confcommercio di Pescara piange la scomparsa di Vittorio Fascina uno dei grandi protagonisti del commercio pescarese. Il nome Victor Shoes da decenni è uno dei punti di riferimento del settore calzature attraendo clientela anche da fuori regione. Da sempre vicino alla Confcommercio lascia un segno indelebile nella storia del commercio pescarese. Ai familiari la Confcommercio porge il cordoglio di tutta l’associazione”.

ALFREDO CREMONESE (ASSESSORE AL COMMERCIO COMUNE DI PESCARA)

“Pescara perde un gran Signore ed un grande imprenditore, Vittorio Fascina, per tutti Victor, della storica attività ‘Victor shouse’ in via Cesare Battisti. È stato un indubbio protagonista della crescita commerciale della nostra città. Ma ancor prima, è stato, e sarà per sempre, un grande esempio per tutti noi di nobiltà d’animo, di rara educazione, di senso del dovere, e di amore per il suo lavoro e per la sua Pescara. Mi stringo al fianco dei familiari per un affettuoso saluto al compianto Vittorio che resterà nei cuori di tutti i pescaresi”.