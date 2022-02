Caro bollette, Menna invita i Comuni a spegnere le luci sui monumenti

“Invito tutte le Amministrazioni Comunali ad aderire all’iniziativa dell’ANCI spegnendo l’illuminazione di un edificio rappresentativo”

CHIETI – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna sul caro bollette. “Il vertiginoso aumento delle bollette di luce e gas –si legge nella nota- sta mettendo in grave crisi famiglie, attività produttive e strutture pubbliche con conseguente aggravio non solo sui bilanci familiari e delle aziende, ma anche sui bilanci di Comuni e Province. Una situazione contro la quale il Governo deve intervenire con urgenza ed immediatezza.

Condividendo pienamente l’appello lanciato dal Presidente dell’Anci, Antonio Decaro di spegnere simbolicamente le luci per 30 minuti domani 10 febbraio, invito tutte le Amministrazioni comunali ad aderire a questa iniziativa spegnendo l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità.

L’aumento delle bollette di luce e gas porterà ad una inevitabile contrazione dei consumi a danno dell’economia locale e nazionale. Per gli enti pubblici c’è invece il serio e concreto pericolo di dover ridurre i servizi o aumentare imposte e tariffe. Come ha affermato Decaro, ‘Come amministratori non possiamo ritrovarci ancora una volta a dover scegliere tra salvaguardare gli equilibri di bilancio e erogare servizi ai cittadini’.

Diamo dunque tutti un segnale tangibile teso a sensibilizzare e spingere il Governo a concretizzare interventi contro le ripercussioni della crisi energetica”.