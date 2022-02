Proteste contro il caro bollette, iniziativa anche per il Comune di Spoltore

SPOLTORE – Anche Spoltore spegne le luci per protestare contro il caro bollette: domani (giovedì 10 febbraio 2022) dalle ore 20 resteranno spente le luci del convento, la cui illuminazione sottolinea generalmente l’adesione della città alle iniziative di sensibilizzazione. “Aderiamo con convinzione alla campagna promossa da Anci” spiega il sindaco Luciano Di Lorito. “E’ importante non solo per dare un segnale al governo, ma anche affinché arrivi un messaggio ai nostri cittadini. In questi anni abbiamo fatto tanti interventi di efficientamento energetico, sulla pubblica illuminazione e su tutti gli impianti comunali che sono a basso impatto, compresi quelli termici, andando incontro a una nuova economia e non solo alla tutela dell’ambiente. Tutti questi interventi però risultano vani di fronte ad aumenti ingestibili per i bilanci dei Comuni”.

A questo proposito il presidente di Anci Antonio De Caro: “Speriamo che in questo modo si possa comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi”. L’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro.