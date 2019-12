Arnie Aperte, grande affluenza ai mercatini di Natale di Tornareccio

TORNARECCIO (CH) – Un continuo via vai nelle aziende apistiche, caseifici, forni e salumerie di Tornareccio. E un dolce passeggio nell’incanto del centro storico, tra allestimenti scenografici e animazione che hanno lasciato il segno. Tutto questo e molto altro è stata la prima edizione di Arnie Aperte, l’evento che ieri domenica 15 dicembre ha dato il seguito alla rassegna di settembre Tornareccio Regina di Miele, arricchito per l’occasione dai mercatini di Natale con l’artigianato locale e la creatività di tanti espositori e artisti. In migliaia da tutto l’Abruzzo e anche fuori regione, complice la splendida giornata di sole, hanno raggiunto la “capitale abruzzese del miele” per visitare le aziende, fare shopping e lasciarsi conquistare dalla gastronomia di qualità, grazie ad un evento dal Comune di Tornareccio e organizzato dalla Associazione Pro Loco di Tornareccio, con il patrocinio dell’associazione nazionale Le Città del Miele.

È soddisfatto il sindaco Nicola Iannone: “Una prima edizione davvero riuscita, che intendiamo rendere appuntamento fisso del periodo natalizio nel nostro paese che, come ha dimostrato ieri per l’ennesima volta, è un tripudio di bontà, creatività, spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di comunicazione. Arnie Aperte e i mercatini di Natale hanno raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: dare un seguito alla rassegna di settembre e, al tempo stesso, valorizzare la vivacità di un paese che ha molto da dire e da dare al territorio e a tutto l’Abruzzo. Grazie a quanti hanno reso possibile questo risultato a beneficio di tutta la comunità: dalla Pro Loco alle associazioni che si sono coinvolte passando per le aziende che hanno aderito, quanti si sono occupati della promozione e della comunicazione, la squadra comunale e tutti i cittadini”.